Milan, i soldi incassati dalla scorsa Champions League

Il Milan continua la sua crescita a livello europeo e internazionale. Dopo molte stagioni, i rossoneri sono tornati in Champions League dallo scorso anno. Ecco i ricavi.

Milan, i ricavi della scorsa Champions League

Circa 218 milioni di euro alle squadre italiane che hanno partecipato alla scorsa edizione della Champions League. È quanto emerge, rileva Calcio e Finanza, dal Financial Report 2021/2022 pubblicato dalla Uefa. A incassare più di tutte è stata la Juventus, spinta dal ranking storico e dalla qualificazione agli ottavi di finale: i bianconeri incassano poco più di 77 milioni. Si ferma invece a 62,6 l'Inter, arrivata anch'essa agli ottavi ma con un percorso meno netto nel girone e soprattutto un ranking decennale deficitario rispetto alla Vecchia Signora. Più indietro il Milan, che arriva a 45 milioni, mentre l'Atalanta sfiora i 33. I rossoneri, sperano di poter ricavare sempre di più dalla massima competizione europea, partendo da questa edizione.