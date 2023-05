Manchester City-Real Madrid 4-0, Bernardo Silva show: finale contro l’Inter

Manchester City contro Real Madrid , una partita per guadagnarsi un posto nella finale di Champions League contro l'Inter . La gara dell'andata terminò 1-1 con i gol di Vinicius e De Bruyne. Guardiola e Ancelotti si giocano tutto in una sola partita.

Manchester City-Real Madrid, il riassunto della gara

Parte forte il Manchester City che sfiora il gol nei primi minuti prima con Haaland e poi con Rodri. Al 13' occasione d'oro per la punta norvegese: Courtois si supera ancora una volta. Pressione totale dei citizen, con il Real Madrid in netta difficoltà. Al 21' ancora Haaland di testa, clamorosa parata di Courtois. Al 23' la sblocca Bernardo Silva, il Manchester City passa meritamente in vantaggio. Al 35' acuto del Real Madrid, bellissimo tiro di Kroos che si stampa sulla traversa. Al 37' azione del Manchester City, colpo di testa a pallonetto di Bernardo Silva che raddoppia. Dominio totale nel primo tempo.