Liverpool-Milan, i convocati di Pioli per la Champions League | News

I convocati di Stefano Pioli per Liverpool-Milan, gara di Champions League che si giocherà domani sera ad Anfield. Ecco l'elenco

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati per Liverpool-Milan, prima gara del girone B di Champions League che si giocherà domani sera ad Anfield. C'è Sandro Tonali, che aveva saltato la rifinitura per problemi intestinali. Out Ibrahimovic, Krunic e Bakayoko. Ecco l'elenco completo pubblicato ad acmilan.com.