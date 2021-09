Liverpool-Milan, Brahim Díaz: “Deludente. Ma questo è il calcio”

Brahim Díaz, centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Liverpool-Milan ad 'Anfield'. Queste le sue dichiarazioni

Brahim Díaz, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Liverpool-Milan 3-2, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: “Non sono felice della sconfitta, ma continueremo su questa strada. Sono felice per il mio primo gol in Champions, ma di certo non per la sconfitta della squadra”.