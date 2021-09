Risultati Champions League – Liverpool-Milan 3-2: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022 disputatasi questa sera ad 'Anfield'

Partono fortissimo i 'Reds', che dominano, di fatto, per i primi 40'. Il Liverpool va in vantaggio subito, al 9' , con un tiro di Alexander-Arnold deviato da Tomori nella propria rete. Maignan sventa con bravura un rigore di Salah al 14' . Poi è attento in tante altre circostanze in cui i padroni di casa avrebbero potuto raddoppiare. Nel finale della prima frazione di gioco, micidiale uno-due del Milan, che segna due gol con Rebic ( 42' ) e Brahim Díaz ( 44' ) al termine di due ottime azioni manovrate.

Entrano Florenzi e Giroud (62') per Saelemaekers e Leao. Il Milan, di fatto, si schiera con un 4-4-2. Il Liverpool manda in campo Mané per Origi un minuto dopo. Al 69', quasi all'improvviso, il Liverpool torna in vantaggio quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, capitan Henderson, di controbalzo da fuori area, trova l'angolino alla destra di Maignan. È il gol del decisivo 3-2 per il Liverpool, che conquista i primi tre punti nel Gruppo B di Champions League.