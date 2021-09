Liverpool-Milan, Brahim Diaz: “Sono arrabbiato, potevamo vincere”

Brahim Diaz ha parlato a 'Sky' dopo Liverpool-Milan, finita 3-2, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022.

"Hanno iniziato con grande intensità ed eravamo in difficoltà, poi è venuta fuori la nostra qualità e nel secondo tempo non so perché abbiamo preso due gol. Sappiamo che possiamo fare bene in Champions. Sono arrabbiato perché potevamo vincere".