Inter-Milan, l’infinito derby di Hakan Calhanoglu | Serie A News

Dopo il derby di Supercoppa, Inter e Milan si ritroveranno di nuovo contro questa domenica: sarà l'ennesima dura prova per Hakan Calhanoglu

Enrico Ianuario

Ci risiamo. Domenica sarà nuovamente tempo di derby, nemmeno un mese dopo la finale di Supercoppa vinta dall'Inter 3-0 contro un Milan mai sceso in campo. E da allora i rossoneri continuano a vivere questo momento negativo di forma, ma proprio contro i nerazzurri potrebbero trovare quella forza e quelle energie che gli consentirebbero di dare una svolta importante a questa stagione che si è complicata. E complicata sarà, per l'ennesima volta, la partita di Hakan Calhanoglu, grande ex dell'incontro che avrà dalla sua migliaia di tifosi interisti a 'San Siro', ma contro avrà i suoi vecchi sostenitori, ovvero i tifosi della Curva Sud.

Mai un derby banale per Calhanoglu — Calhanoglu vs Milan, atto settimo. Sarà il settimo derby per il centrocampista turco con la maglia dell'Inter. Dopo i quattro della passata stagione (due pareggi, una vittoria e una sconfitta per lui), l'ex rossonero sfiderà per la terza volta in stagione il suo passato. Nei due precedenti incontri, i nerazzurri hanno rimediato una sconfitta in campionato per 3-2 e, appunto, la vittoria in Supercoppa. Proprio a Riyad, Calhanoglu si è tolto dei sassolini della scarpa. Del resto, non sono nemmeno di un mese fa le sue dichiarazioni al veleno contro il Milan e i suoi ex compagni di squadra, con il numero 20 nerazzurro che ha parlato di 'karma' e di andare 'a casa velocemente' dopo la batosta subita dalla squadra di Pioli. Insomma, tra Calhanoglu e il Milan non c'è un ottimo rapporto ormai dall'estate del 2021, da quando il calciatore, in scadenza con i rossoneri, decise di passare dall'altra sponda del Naviglio per 500mila euro in più.

Scelte di vita che nessuno può giudicare, ma se oggi c'è così tanto astio tra le due parti di certo è perché tutto è nato dalla decisione di trasferirsi all'Inter 'per vincere lo scudetto' e non di continuare a credere nel progetto rossonero. Calhanoglu avrà vinto pure tre trofei, ma da quando gioca in Italia non è mai riuscito a vincere lo scudetto e probabilmente andrà così anche quest'anno. Scudetto che è stato conquistato da Pioli e dai suoi ragazzi proprio nella stagione in cui Hakan decise di andare alla corte di Inzaghi per tentare di cucire la seconda stella sul petto. E allora vedremo un po' come andrà a finire domenica sera. Milan e Inter arriveranno all'appuntamento con umori opposti, ma una cosa è certa: nonostante i nerazzurri giochino in casa, non mancheranno i fischi assordanti per il turco da parte dei tifosi rossoneri.