Guerra in Ucraina, l’Uefa deve decidere cosa fare con Gazprom

La guerra in Ucraina mette in crisi il mondo e di conseguenza anche il calcio. Oltre a spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo allo Stade De France, l'Uefa deve decidere cosa fare con Gazprom. Quest'ultima è una società statale russa del gas che da anni sponsorizza le varie competizioni europee. Al momento, così come riferito da Rainer Koch, membro del Comitato Esecutivo dell'Uefa non è stata presa ancora una decisione in merito.