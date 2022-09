Rangers-Napoli rinviata: non si gioca più il 13. Ecco la nuova data

Il sabato di Serie A ha visto le vittorie di Milan, Napoli e Inter. Le prime due saranno avversarie in occasione della prossima giornata di Serie A nella partita che andrà in scena domenica 18 settembre a San Siro. Entrambe le squadre saranno impegnate in Champions League e quindi la preparazione al match non potrà prevedere una settimana intera. I rossoneri giocheranno mercoledì 14 settembre in casa contro la Dinamo Mosca, mentre per quanto riguarda il Napoli c'è una variazione dell'ultimo minuto.