Feyenoord: stagione altalenante, il Milan pronto a sfruttare l’imprevedibilità

La dichiarazione del direttore generale Dennis Te Kloese , che aveva fissato l’obiettivo del secondo posto in campionato, sembra ormai irraggiungibile, con un distacco di 12 punti dalla seconda posizione. Inoltre, la cessione di Santiago Gimenez al Milan non è stata adeguatamente surrogata, indebolendo ulteriormente l’attacco. Il mercato invernale, con pochi innesti significativi, non ha migliorato la situazione.

Un avversario da non sottovalutare per il Milan

Nonostante le difficoltà, il Feyenoord rimane una squadra pericolosa e imprevedibile, capace di risultati sorprendenti anche contro le grandi. In vista del confronto con il Milan in Champions League, gli olandesi potrebbero riservare delle sorprese, come sottolineato da Tuttosport, che ha avvertito i rossoneri della volatilità e del potenziale dei rivali olandesi. Il Milan dovrà prepararsi a una sfida impegnativa, consapevole che il Feyenoord è sempre in grado di risorgere nei momenti meno attesi.