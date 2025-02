Feyenoord-Milan, Reijnders: “Siamo sempre un continuo saliscendi”

Feyenoord-Milan 1-0, così Reijnders nel post-partita del 'de Kuip'

Sulla partita: "Naturalmente non è stata una partita come mi aspettavo. Penso che caricato il Feyenoord perché loro sono riusciti a giocare ogni volta nonostante la nostra pressione. Loro potevano sempre trovare l'uomo libero e noi dovevamo fare di meglio. Abbiamo dato loro troppo tempo e spazio, il che li ha resi molto pericolosi in contropiede".