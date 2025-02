Feyenoord-Milan, Pavlovic: “Non siamo riusciti a rimediare a un gol sfortunato”

"Una partenza difficile, non siamo riusciti a rimediare a un gol molto sfortunato. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più ma non è bastato. I primi minuti sono stati decisivi, i primi 15-20' sono stati molto complicati. I loro tifosi hanno spinto per tutta la gara". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>