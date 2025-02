Nella giornata di mercoledì 12 febbraio, alle ore 21:00, è in programma il match Feyenoord-Milan, valevole per l'andata dei Play-Off della Champions League 2024/2025. I rossoneri saranno infatti impegnati contro gli olandesi al 'De Kuip' di Rotterdam e proveranno subito a mettere un bel mattoncino per la qualificazione. L'obiettivo è quello di arrivare al ritorno a 'San Siro' se possibile con un bel tesoretto, sicuramente non costretti a dover recuperare. Intanto negli ultimi minuti è stato reso noto ciò che succederà alla vigilia, quindi nella giornata di martedì 11 febbraio.