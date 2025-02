Feyenoord-Milan, Conceicao: “Vicini a quello che voglio, ma…”

Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. Ecco le sue parole a 'Sky Sport'.

Feyenoord-Milan, Conceicao: "A Zagabria non una buona gara. Siamo vicini a..."

"A Zagabria non è stata per niente una buona gara. Dobbiamo fare queste due partite col Feyenoord, con le olandesi è storicamente difficile. Con un giorno per lavorare non si può cambiare tanto, siamo noi a dover dare la risposta su dove vogliamo arrivare. È questo che abbiamo in testa tutti, dobbiamo dimostrarlo domani sul campo"