Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. In conferenza stampa ha parlato anche di Rafael Leao e del perché è partito dalla panchina anche contro l'Empoli. Ecco le sue parole.

Feyenoord-Milan, Leao di nuovo in panchina? Conceicao non si sbottona

"È a disposizione, come nelle altre partite. È stata una mia scelta. Quando è entrato ha fatto bene, come vogliamo. È a disposizione. Non dico se gioca. Ci sono eccezioni, ma oggi non mi va". Conceicao non si sbottona sulla possibile formazione rossonero che giocherà in Olanda domani. Vedremo se il portoghese partirà tra i titolari.