Feyenoord-Milan, Conceicao: “Ho quattro centrali che mi danno fiducia”

Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25. Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. In conferenza stampa ha parlato anche della possibile rotazione dei suoi difensori centrali al Milan. Ecco le sue parole.