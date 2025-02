Feyenoord-Milan, gara valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25 . Il Diavolo ha in mano un'occasione d'oro: vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale della competizione. Una gara troppo importante da vincere per i rossoneri. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato dei temi della sfida europea alla vigilia della partita. In conferenza stampa ha parlato anche della possibilità di vedere tutti gli attaccanti dal primo minuto. Ecco le sue parole.

Milan, Conceicao lancia il 4-2 fantasia col Feyenoord? L'allenatore non si espone

"Tra infortuni e giocatori non in lista siamo un po' in difficoltà. Dobbiamo trovare soluzioni e loro sono una possibilità". L'allenatore portoghese, quindi, non si espone sulla possibile formazione che dovrà andare in campo domani contro gli olandesi. Vedremo se dal primo minuto, per la prima volta, vedremo Leao, Joao Felix, Pulisic e Santiago Gimenez in campo insieme.