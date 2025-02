Feyenoord-Milan 1-0: I rossoneri sconfittI all’andata del Playoff di Champions League

Il Milan esce sconfitto per 1-0 nella sfida contro il Feyenoord, valida per il Playoff d'andata della Champions League

Il Milan esce sconfitto per 1-0 nella sfida contro il Feyenoord, valida per il Playoff d'andata della Champions League 2024/2025. La partita, disputata al "De Kuip" di Rotterdam, ha visto i padroni di casa passare in vantaggio già al 3' grazie a un gol di Paixão, su assist di Smal. Nonostante i tentativi dei rossoneri di riequilibrare il match, il risultato non è cambiato. Questa sconfitta complica il cammino verso gli Ottavi di finale: dovremo ora ribaltare il doppio confronto nel match di ritorno, martedì 18 febbraio alle 18.45, per continuare il nostro percorso europeo.