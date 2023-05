EuroDerby, San Siro ufficialmente ‘sold out’ per Milan-Inter | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo stadio di 'San Siro' è ufficialmente sold out per l'EuroDerby tra Milan e Inter

E' tutto pronto per la sfida di Champions League tra Milan ed Inter. La gara è in programma martedì 10 maggio alle ore 21.00 e le due squadre si sfideranno in semifinale della UEFA Champions League. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per questo incontro lo stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' è già ufficialmente sold-out. Ci saranno dunque più di 70mila spettatori per il derby di Champions tra Milan e Inter. Un derby che, nel bene o nel male, entrerà nella storia. Milan, il nuovo bomber lo sponsorizza RedBird >>>