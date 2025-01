Dinamo Zagabria-Milan, Pulisic: “E’ una grande opportunità. Col Chelsea…”

"Sono pronto per domani, è molto importante, se vinciamo andiamo subito agli ottavi e nelle prime otto, è una grande opportunità. Ho giocato qui a Zagabria con il Chelsea due o tre anni fa. Sono una buona squadra, non sarà facile. Dobbiamo giocare bene". LEGGI ANCHE: Dinamo Zagabria-Milan, le parole di Sergio Conceicao in conferenza>>>