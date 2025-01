Dinamo Zagabria-Milan, Maignan: “Partita da dimenticare. Morale giù, ma …”

Dinamo Zagabria-Milan 2-1, così Maignan nel post-partita del 'Maksimir'

Sulla sconfitta in Croazia: "Abbiamo sbagliato stasera. C'era l'opportunità di finire tra le prime otto. È una partita da dimenticare. Volevamo fare meglio, non l'abbiamo fatto. Adesso il morale è un po' giù. Dobbiamo voltare rapidamente la pagina di stasera per essere concentrati sulla prossima partita. Non possiamo mollare. Siamo il Milan, dobbiamo far vedere che siamo giocatori di livello. Dobbiamo andare avanti e cercare di non fare più prestazioni come quella di stasera".