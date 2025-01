Dinamo Zagabria-Milan, l’appunto dei croati: “È lo stadio sbagliato”

Dalla Croazia fanno notare come i rossoneri abbiano confuso lo stadio nel promuovere il match tra Dinamo Zagabria e Milan di Champions League

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21:00, lo stadio 'Maksimir' sarà teatro del match Dinamo Zagabria-Milan, valevole per l'8^ ed ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Con un successo i rossoneri sono pressoché certi del passaggio alla fase ad eliminazione diretta tra le prime otto, evitandosi dunque un turno in più. Questo permetterebbe alla squadra di Sérgio Conceicao di avere un calendario meno fitto nel mese di febbraio, che di conseguenza spingerebbe il Diavolo a concentrarsi maggiormente sul campionato, dove i punti da recuperare non sono pochi.