Dinamo Zagabria-Milan 2-1, che imbarazzo. Uno spettacolo indegno

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la sconfitta del Milan di Sergio Conceicao nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. I rossoneri cadono per 2-1 e non riescono a mantenere il sesto posto in classifica, retrocedendo così al 13esimo e strappando il pass per gli insidiosi Play-Off europei. Una prestazione davvero insufficiente per una squadra che è stata costretta a giocare in 10 uomini per poco più di un tempo a causa dell'espulsione di Yunus Musah. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!