Derby Milan-Inter, il dato finale su spettatori e incasso | UCL News

Che sia Serie A o Champions League, per il pubblico rossonero non fa alcuna differenza. E, come al solito, non delude mai. Soprattutto questa sera, poi, in occasione del derby Milan-Inter, semifinale di andata di Champions, i tifosi del Diavolo (euforici per una doppia sfida che si ripete dopo 18 anni in Europa e dopo ben 20 anni nelle semifinali), hanno riempito per intero lo stadio di 'San Siro' in ogni ordine di posto.