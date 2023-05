Risultati UCL – Derby Milan-Inter 0-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino derby Milan-Inter 0-2

Il Milan di Stefano Pioli perde il primo EuroDerby contro l'Inter di Simone Inzaghi. L'andata delle semifinali di Champions League a 'San Siro', infatti, finisce 0-2 per i nerazzurri. Inizio shock dei rossoneri che nel giro di un quarto d'ora crollano e rischiano di andare a picco. All'8' gol, bellissimo, di Edin Džeko, che infila Mike Maignan con una volée mancina sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tre minuti più tardi, all'11', azione travolgente sull'asse Federico Di Marco - Henrikh Mkhitaryan: l'armeno infila Maignan con un destro sotto la traversa. Al 15', poi, palo di Hakan Çalhanoğlu con un gran destro dalla distanza. Il Diavolo (che perde Ismaël Bennacer per infortunio al 18') prova la reazione, ma è salvato dal V.A.R. in occasione del rigore prima concesso e poi revocato a Lautaro Martínez. Nella ripresa l'Inter gestisce il risultato: i rossoneri si fermano al palo, centrato da Sandro Tonali al 64'. Vediamo insieme, dunque, il tabellino completo del derby Milan-Inter 0-2 a 'San Siro'.