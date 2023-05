Inter-Milan, Maldini: “Essere arrivati in semifinale è stata una cosa inaspettata”

Sul percorso: "Si, che non è finito perché abbiamo il dovere di riuscire a qualificarci in Champions. Comunque essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, inaspettata. Se incontri l'Inter sai che la cosa brucia e fa sempre il percorso meno bello di quello che è stato ma dobbiamo essere onesti: era una cosa che nessuno si aspettava".

Sul divario con l'Inter: "E' reale perché effettivamente nelle ultime quattro partite non c'è stata gara. Questa è stata giocata un pochino meglio, compromessa dall'andata. Probabilmente non riusciamo a capire le nostre contromisure. Abbiamo faticato anche con squadre meno forti".

In caso di quarto posto, come giudicherebbe la stagione: "Sarebbe 8 perché noi lo abbiamo detto l'anno scorso, non siamo strutturati per competere nelle due competizioni, lo abbiamo detto anche ai proprietari. E' un percorso iniziato quattro anni fa, che ha portato grandi risultati economici e sportivi. Ha portato questa squadra ad avere una buona base di giovani. Siamo giovani, si sente, anche se siamo una squadra di primo pelo nonostante giocatori alle prime esperienze. Se noi riusciamo a fare bene in queste tre partite sarebbe una grande stagione".