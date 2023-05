Inter-Milan, Lautaro Martinez: “Questa partita rimarrà nella storia”

Sulla vittoria del Derby : "Sicuramente una serata che rimarrà per tutta la vita per me, tutti i tifosi e i miei compagni. Questa partita rimarrà nella storia, siamo molto felici".

Sulla sua prestazione: "Io cerco di dare sempre il massimo sia dentro che fuori, aiutare i compagni. Sono cresciuto tanto a livello personale in questa stagione. C'ho una famiglia dietro che è sempre lì, compagni che mi fanno crescere. Ho imparato tanto dal mondiale vinto con Messi. Soffro quanto non ho prestazioni importanti in campo, a volte è un calo fisico e conta tanto. In questa stagione non mi sono fermato mai, ho una caviglia distrutta e sto pensando se operarmi o no. Al Mondiale ho sofferto tantissimo, poi sono tornato qua. I giorni di riposo hanno fatto bene alla caviglia. Ora sono in gran forma, fisicamente e mentalmente". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>