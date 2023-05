Inter-Milan, Calhanoglu: “Complimenti al Milan. Fare sempre fuoco non va bene”

Sulle sue sensazioni: "I derby sono sempre pesanti. Purtroppo per me ancora di più, per quello che è successo l'anno scorso... Il passato è passato, fare sempre fuoco non va bene. Vado d'accordo con tutti i miei ex compagni, anche con Riky (Massara, ndr) e Maldini. Ricky abita sotto casa mia, l'importante è avere sempre rispetto. Avevamo bisogno di questa vittoria per il nostro cammino. In Champions abbiamo fatto sempre grandi partite. Il derby non si sa mai, è sempre una cosa pesante, per la storia. Oggi siamo rilassati, contenti. Poi domani vedremo chi sarà il nostro avversario. Però abbiamo dimostrato e siamo in finale". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>