Dal Messico: “Milan, un dinosauro: tantissima storia ma non esiste”

" Il Milan è come un dinosauro: è un gigante, ha tantissima storia però non esiste . È questa la realtà. Settimo in Serie A, siamo a febbraio e già sappiamo che non andrà a vincere lo Scudetto ", la dura invettiva dei giornalisti messicani sulla squadra di Conceição.

Quello che non ha convinto, dall'altra parte del mondo, è anche la sostituzione dello statunitense Christian Pulisic, il quale sembrava il più vivo e positivo degli attaccanti rossoneri, per lasciare in campo per 90' l'impalpabile João Félix. Insomma, il tonfo europeo del Milan fa discutere anche nel Centro America. LEGGI ANCHE: Albertini: “Milan, eliminazione che fa male. Theo, non capisco una cosa” >>>