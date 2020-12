Costacurta: “Rumore dei tifosi fuori dall’hotel? Successe anche a noi..”

Costacurta rivela un aneddoto del 1987

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato un simpatico aneddoto risalente al 1987, alla vigilia della sfida contro lo Sporting Gijon in Coppa Uefa: “La notte vennero i tifosi dello Sporting fuori dall’albergo per non farci dormire, Gullit e Van Basten furono più veloci e spostarono dei materassi dalle camere contro le finestre. Non sentimmo il rumore ma non avevamo più alcuni materassi, così alla fine non dormimmo comunque”. Il giorno seguente il Milan perse 1-0, ma al ritorno a San Siro ribaltò il risultato con un netto 3-0, eliminando gli spagnoli.

