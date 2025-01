Classifica e verdetti Champions League: Milan ai Play-Off con…

I possibili accoppiamenti

Venerdì 31 gennaio, alle ore 12:00, verranno sorteggiati gli accoppiamenti per i Play-Off. Ogni squadra, in base alla propria posizione finale, viene così posizionata in uno slot che facilita la previsione per le sfide ad eliminazione prima degli ottavi di finale. L'Atalanta, in questo caso, potrà pescare una tra Sporting Lisbona o Brugge. Il Milan, invece, dovrà affrontare un derby tutto italiano contro la Juventus o una sfida contro il Feyenoord. I bianconeri, come detto, potranno incrociare i rossoneri o il PSV. La vincitrice di queste due partite, infine, andrà contro chi la spunterà tra Inter e Arsenal.