Potter: “Bella prestazione: hanno avuto solo un’occasione per segnare”

Graham Potter, manager dei 'Blues', ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Bella prestazione nel complesso. A parte la fine del primo tempo, non hanno avuto occasioni per segnare. Questo la dice lunga su come abbiamo giocato. Sono molto contento per la prestazione della squadra".