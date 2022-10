Koulibaly: “Milan grande squadra, ma andremo a San Siro per i 3 punti”

"A 'San Siro' tra 7 giorni sarà una grande partita in un grande stadio: il Milan a 'San Siro' non è facile da battere. Andremo lì per i tre punti. Ora pensiamo a sabato, poi penseremo a martedì. Il Napoli sta giocando benissimo, sono molto felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore, allenatore: stanno facendo una grande Champions, sono primi in Serie A. Non me l'aspettavo. Ma tanti giocatori sono cresciuti, non hanno più bisogno di me (ride, n.d.r.), non dico niente per il campionato ma spero che andranno avanti per tanto tempo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>