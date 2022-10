Bennacer: “Non abbiamo messo spirito e voglia che abbiamo sempre”

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Chelsea-Milan, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Non abbiamo messo lo spirito giusto e la voglia che abbiamo sempre. Partite così si giocano sui dettagli. Ora dobbiamo rialzare la testa come facciamo sempre. Lavorare di più e fare tutt'altro tipo di partita. Queste partite possono renderci migliori: dobbiamo prendere il negativo e trasformarlo in positivo. Le sconfitte fanno parte del nostro percorso. Starà a noi, ora, gestire questo bene tra sabato e martedì prossimo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>