Koulibaly: “Il campo mi mancava tanto. Ho bisogno del mio tempo”

Kalidou Koulibaly , giocatore dei 'Blues', ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Chelsea-Milan , partita valida per la 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'Stamford Bridge'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ritorno in campo da titolare: “Ho ritrovato il campo, mi mancava tanto. Sapevo che dovevo pende il mio tempo, ho avuto consigli da tanti giocatori. Il mister mi ha dato fiducia, voglio ripagarla sul campo. Non è stato tutto perfetto, ma voglio lavorare per migliorare".