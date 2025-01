Champions, quale avversaria per il Milan ai Play-Off? Gli accoppiamenti delle italiane

Gli accoppiamenti

Ogni squadra qualificata ai Play-Off viene così inserita in uno slot che dipende dalla posizione in classifica ottenuta nella fase a campionato. I 16 club qualificati verranno divisi in 8 coppie secondo l'ordine di classifica (la 9^ classificata accoppiata con la 10^, l'11^ con la 12^ e così via fino alla 23^ con la 24^). I club 'teste di serie' verranno sorteggiati contro dei club 'non teste di serie', sempre a coppie. Dunque la 9^ o la 10^ classificata affronterà nei playoff la 23^ o la 24^ classificata, l'11^ o la 12^ contro la 21^ o la 22^, fino a completare gli accoppiamenti.