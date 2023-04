Champions, Napoli-Milan: arbitrerà il signor Marciniak | News

La sfida tra Napoli e Milan resta una partita importantissima. Come riportato da Sky, dopo le polemiche sull'arbitraggio dell'andata, la Uefa ha deciso di andare sul sicuro: l'arbitro della partita di ritorno sarà Szymon Marciniak. La UEFA ha dunque deciso di affidarsi a uno degli arbitri più affidabili del panorama europeo. Marciniak ha infatti arbitrato anche la finale del Mondiale in Qatar tra Francia e Argentina. Napoli-Milan, potrebbe essere una gara molto difficile per l'arbitro, soprattutto se dovesse scaldarsi. Il clima, già teso per la gara di San Siro, potrebbe diventare infuocato al Maradona.