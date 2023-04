Champions League, la quarta in campionato rischia: le combinazioni

In Serie A, si qualificano per la Champions League le prime quattro in classifica: occhio, però, a tutte le combinazioni possibili

Per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League , si dovrebbe terminare il campionato nei primi quattro posti in classifica . Con le squadre italiane che stanno facendo benissimo in Europa, il discorso potrebbe essere diverso questa stagione. Ecco tutte le combinazioni.

Champions League, la quarta rischia

Un'altra via per conquistare l'accesso alla Champions League 2023/24 è quella di vincere l'edizione attuale. In caso di vittoria di Milan o Inter (se queste dovessero terminare il campionato fuori dalle top 4), allora le squadre italiane nella prossima Champions diventerebbero 5. L'altra strada per raggiungere la porta principale per la Champions è quella di vincere l'Europa League. Anche in questo caso, se dovessero vincere o Roma o Juventus (se queste dovessero terminare il campionato fuori dalle top 4), ci sarebbero 5 squadre italiane nella prossima edizione della Champions League. Ma se queste due condizioni coesistessero? In quel caso, la quarta classificata in Serie A, sarebbe tagliata fuori dalla Champions League. Queste le combinazioni: