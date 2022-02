Champions League, ufficiale: la finale 2022 si giocherà a Parigi

La UEFA ha tolto a San Pietroburgo (Russia) la finale di Champions League del prossimo 28 maggio. Conseguenza della guerra all'Ucraina

La notizia era nell'aria già da qualche ora, ma adesso è diventata ufficiale . La UEFA ha tolto a San Pietroburgo ( Russia ) la finale della Champions League , prevista per il prossimo 28 maggio , spostandola allo 'Stade de France' di Parigi , in Francia , nella medesima data ed orario ( 21:00 ).

Conseguenza, logica, della guerra in corso in Ucraina, con l'invasione delle truppe russe voluta dal capo di stato Vladimir Putin. La UEFA, nella sua nota, ha anche deciso che sposterà la sede di tutte le partite dei tornei sotto la sua egida che avrebbero dovuto svolgersi in Russia o in Ucraina.