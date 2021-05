Champions League – Ufficiale: finale 2021 spostata a Porto

La finale di Champions League 2021 tra Manchester City e Chelsea non si svolgerà più a Istanbul, bensì all'Estádio do Dragão di Porto

Dopo tante indiscrezioni, ora c'è l'ufficialità. La finale di Champions League del prossimo 29 maggio , ore 21:00 , tra il Manchester City di Pep Guardiola ed il Chelsea di Thomas Tuchel non si disputerà più, come previsto, allo stadio 'Atatürk' di Istanbul (Turchia).

La UEFA, infatti, ha avallato lo spostamento dell'atto finale della Champions League 2021 all'Estádio do Dragão di Porto, in Portogallo. Saranno presenti anche 12mila tifosi: 6mila dei 'Citizens', 6mila dei 'Blues'. La UEFA non ha spostato il match tra le due potenze del calcio inglese a Londra, Wembley, poiché non ha avuto le necessarie rassicurazioni dal Governo britannico.