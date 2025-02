Champions League, tutto in 90 minuti: il Milan ha la sua ultima chance, passa se…

Il Milan si prepara a vivere una serata di grande tensione, con il ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord che si avvicina a grandi passi. Dopo la sconfitta per 1-0 subita martedì scorso al De Kuip di Rotterdam, i rossoneri sono chiamati a una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e ottenere il pass per gli ottavi di finale. La sfida di domani, in programma a San Siro alle 18.45, si preannuncia come un crocevia fondamentale per le ambizioni europee del Diavolo.