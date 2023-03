Champions League, Tottenham-Milan, il programma della vigilia | PM News

Ecco il programma completo di martedì 7 marzo 2023 per Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Mercoledì 8 marzo , alle o re 21:00 , si disputerà Tottenham-Milan , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Al 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra si partirà dall' 1-0 per il Diavolo, maturato nel match di andata a 'San Siro' grazie ad un gol di Brahim Díaz dopo pochi minuti.

Qui di seguito il programma completo della vigilia di Tottenham-Milan, quello di domani, martedì 7 marzo . Il Milan di Stefano Pioli si allenterà a Milanello dalle ore 11:40 : i primi 15' della seduta, come di consueto, saranno anche visibili ai giornalisti presenti nel centro sportivo rossonero.

La conferenza del tecnico Pioli, poi, unitamente ad un calciatore rossonero ancora da identificare, si terrà alle 18:15 ora locale ( le 19:15 in Italia ), nella sala stampa del 'Tottenham Hotspur Stadium' di Londra. Un quarto d'ora prima, però, l'allenatore e i giocatori rossoneri effettueranno l'ispezione del terreno di gioco ed il consueto giro esplorativo del campo e dello stadio.

Ecco il programma di domani degli 'Spurs' di Conte

La conferenza stampa di Antonio Conte, manager del Tottenham, ci sarà, invece, alle 12:30 ora locale (le 13:30 in Italia), presso il centro sportivo di allenamento degli 'Spurs'. L'allenamento dei rivali del Milan in Champions ci sarà a seguire, alle 14:00 ora locale (le 15:00 nel nostro Paese). Milan, ecco il centrocampista per il mercato estivo >>>