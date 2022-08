Champions League: Ceferin premierà Sacchi nella cerimonia di domani

Riconoscimento importante per Arrigo Sacchi, domani ad Istanbul, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League: tutti i dettagli

Riconoscimento importante per Arrigo Sacchi, domani ad Istanbul, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League. L'ex allenatore del Milan, infatti, avrebbe cambiato il mondo del calcio, almeno secondo Ceferin, presidente della UEFA. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport: "Il calcio può essere suddiviso in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Questo premio onora l’eredità lasciata al gioco del calcio da individui eccezionali: pochissimi hanno rimodellato la filosofia calcistica nel modo in cui è riuscito a farlo Sacchi. Indipendentemente dal fatto di giocare in casa o in trasferta. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sembravano quasi soprannaturali nel 1980, oggi invece sono le basi di qualsiasi manuale del calcio".