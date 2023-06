Champions League, Rodri premiato come miglior giocatore

Si è conclusa ieri la stagione delle Coppe europee, con il trionfo del Manchester City per 1-0 contro l'Inter. Una stagione fatta di alti e bassi per le squadre italiane che hanno portato avanti molto compagini delle fasi finali delle tre coppe, senza però riuscire a vincere alcun trofeo. La UEFA Champions League ha resi noti i nomi dei giocatori che si sono aggiudicati i vari titoli individuali. Rodri è stato premiato come miglior giocatore, dato il peso specifico della sua rete in finale che ha regalato il primo successo assoluto al Manchester City. LEGGI ANCHE: Milan, assalto a Maignan. Maxi offerta rifiutata!