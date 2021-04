Champions League, Psg e Chelsea in semifinale: i risultati / News

Sono terminati da pochi minuti due dei Quarti di Finale di ritorno di Champions League. Ecco i risultati di Psg-Bayern Monaco e Chelsea-Porto

Match pieno di emozioni quello andato in scena al 'Parco dei Principi' tra Psg e Bayern Monaco. Dopo il 3-2 dell'andata a favore dei francesi, è Neymar ad impadronirsi dei riflettori della serata, colpendo due pali e una traversa in cinque minuti. I bavaresi, invece, al primo tiro in porta, puniscono grazie al gol di Choupo Moting. Risultato che termina così, passa il Psg. Stesso risultato anche nell'altro Quarto di Finale tra Chelsea e Porto. Gli ospiti segnano nei minuti finali, ma non basta: gli inglesi passano al turno successivo in virtù della vittoria esterna per 2-0 nel match d'andata. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di Ibrahimovic.