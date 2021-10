Champions League, Porto-Milan verrà trasmessa in chiaro / Calcio News

Porto-Milan, match valido per la 3^ giornata del gruppo B di Champions League, verrà trasmessa in chiaro da Mediaset. I dettagli

Ottime notizie per i tifosi del Milan, che non avranno bisogno di particolari abbonamenti alle varie Pay-tv per assistere a Porto-Milan. Secondo quanto riferisce 'Calcio e Finanza' Mediaset ha deciso di trasmettere in chiaro, sui propri canali, un match già da dentro o fuori per gli uomini di Stefano Pioli. Ricordiamo che Mediaset, attraverso la piattaforma streaming 'Infinity+', farà vedere tutte le partite di Champions League, ad eccezione delle 16 acquisite in esclusive da 'Amazon Prime Video'. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio