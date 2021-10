MILAN TOP NEWS – Rinnovo Pioli, parla l’agente. Due nuovi infortuni

Si apre la settimana che porterà all'impegno di campionato contro il Verona, in programma sabato 16 ottobre alle ore 20:45. Una partita in un San Siro, come previsto dalle norme anti Covid, al 50%. Ma tutto potrebbe presto cambiare, verosimilmente a partire dal derby del prossimo 7 novembre. Ancora infortuni da segnalare dall'infermeria rossonera. Olivier Giroud ha parlato dello scudetto e non solo, mentre l'agente di Stefano Pioli non sembra preoccupato per il rinnovo dell'allenatore rossonero. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!