Champions League, nella promo assenti Juve, Real Madrid e Barcellona

La prossima Champions League è ormai alle porte, ma nella promo sono assenti Juventus, Real Madrid e Barcellona: casualità o frecciatina?

Tra la prossima settimana e quella successiva verranno definiti anche i play off per la Champions League 2021-2022. Competizione a cui parteciperà anche il Milan di Stefano Pioli dopo un'assenza lunga 8 anni. Di fatto la Uefa ha rilasciato la promo del torneo, ma mancano le immagini di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Questi tre club, infatti, sono gli unici rimasti all'interno del progetto 'Superlega'. E' assente nel video anche il Liverpool, ma fa discutere la scelta di non aver inserito le due società spagnole e quella italiana. Sarà una casualità o una frecciatina lanciata dal presidente Ceferin? Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.