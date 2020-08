Champions League – Napoli, nessuna impresa: passa il Barcellona di Messi

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Nessuna impresa al Camp Nou per il Napoli di Rino Gattuso. Gli azzurri escono sconfitti dal match di ritorno degli ottavi di finale, dopo l’1-1 dell’andata al San Paolo nel pre-lockdown. Napoli sfortunato, condannato subito da una svista arbitrale in occasione del primo gol di Lenglet (sembra netto il fallo su Demme, non ravvisato nemmeno dal VAR).

Poi sale in cattedra il giocatore più forte del mondo: Leo Messi, e a quel punto non ce n’è più per nessuno. L’argentino si inventa il primo gol, cade, rimpallo, si rialza e calcia in caduta dove Ospina non può arrivare: mostro. Poco dopo beffa Koulibaly, che gli fa male e pure rigore: non batte il 10 blaugrana perchè zoppica vistosamente. Suarez dal dischetto non sbaglia, è 3-0.

Nel finale del primo tempo arriva il gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore, che lascia al Napoli una flebile speranza per la ripresa. Gattuso carica i suoi, che prima provano a non subire il quarto gol, poi provano alzano il baricentro e provano a riaprire il match (al Napoli bastava il pareggio per 3-3 per passare il turno).

L’ingresso di Milik, Lozano e compagni danno freschezza agli azzurri, che però non riescono a segnare. Annullato un gol per fuorigioco a Milik e qualche occasione pericolosa che con un pizzico di cattiveria e fortuna in più, avrebbe permesso un finale più all’arrembaggio. Al Camp Nou finisce 3-1 per il Barça, che vola a Lisbona per i quarti di finale.

BAYERN MONACO-CHELSEA – All’Allianz Arena si partiva dal 3-0 dell’andata in favore dei bavaresi. Partita senza storie anche al ritorno, con il Bayern Monaco che ha strapazzato il Chelsea di Lampard per 4-1. Tra andata e ritorno, il risultato totale è stato di 7-1. Disastro Blues. Ai quarti, in gara secca, sarà Barcellona-Bayern Monaco. Ecco tutti gli altri match:

