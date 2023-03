Champions League, Napoli-Milan: sarà record di incassi? Le ultime | News

Da questa mattina alle 12 è iniziata la vendita dei biglietti per gli abbonati per il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Napoli e Milan. Come riporta il 'Corriere dello Sport' sul proprio sito, da giovedì sarà possibile acquistare i tagliandi per tutti gli altri. La vendita libera potrebbe far registrare il record d'incassi per la squadra di Aurelio De Laurentiis. Al momento il record storico appartiene al match degli ottavi di finale nel 2017 contro il Real Madrid: allora furono presenti allo stadio 56.695 spettatori per un incasso pari a 4.484.302 euro.